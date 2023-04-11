اشتعال النيران أسفل طائرة أثناء هبوطها في مطار دبلن (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مطار دبلن في أيرلندا، حالة الطوارئ، بعد تعرض طائرة تابعة لشركة "ريان إير" لحادث أثناء هبوطها داخل المطار أدى إلى اشتعال النيران أسفل إطارها الأمامي، بعد رحلة قطعتها من ليفربول.

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وواجهت الطائرة التي كانت قادمة من ليفربول "مشكلة ثانوية" في مقدمتها أثناء الهبوط، ورصدت لقطات للطائرة أثناء ملامستها أرض المطار، حيث أدى احتكاك إطارها الأمامي بالأسفلت إلى اشتعال النيران، التي لم تمتد لما هو أبعد من ذلك لحسن الحظ.

وعاش ركاب الطائرة لحظات من الرعب والفزع، بعدما ارتطمت الطائرة بالأرض وانفجر أحد إطاراتها.

وعلى الفور استجابت دائرة حريق مطار دبلن للحادث ونزل الركاب من الطائرة بشكل طبيعي دون الإعلان عن وجود إصابات بينهم.

وتم تعليق وصول الطائرات إلى مطار دبلن عقب الحادث وظل المدرج الجنوبي في المطار مغلقًا حتى ساعات المساء، لحين انتشال الطائرة من موقع هبوطها.

وقال متحدث باسم شركة Ryanair: "واجهت هذه الرحلة من ليفربول إلى دبلن مشكلة فنية بسيطة في جهاز الهبوط الأمامي عند لحظة الهبوط".

وأضاف "نزل الركاب وأفراد الطاقم بشكل طبيعي وسيتم نقل الطائرة قريبًا لإخضاعها لمزيد من الفحص الفني".

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