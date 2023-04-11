انت الان تتابع خبر المباشرة بإطلاق تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "باشرت يإطلاق تمويل الرواتب لشهر نيسان الحالي، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف".

ودعت الوزارة، وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الى، "الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد".

