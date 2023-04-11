انت الان تتابع خبر مكونة من 15 متهماً.. تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات بالمثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت مفارزنا من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات مكونة من 15 متهماً، بناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية".



وأضافت، "تم إيداع المتهمين التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة تجارة المخدرات لينالوا جزاءهم العادل".