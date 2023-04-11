شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسري المغازي: التصعيد الإسرائيلى بالأقصى ينذر بمزيد من الدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين والمعتكفين، معتبرا ذلك انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وبدأ "المغازي" كلمته خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب بقول الله تعالي:" سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله" مضيفا :" استمرار الاعتداء على المصلين رجال ونساء تصعدي واستفزاز ويخالف المبادي والأعراف الدولية وانتهاك سافر لقواعد القوانين الدولية، وأن هذه الأفعال المشينة تؤكد أنه عمل مخطط يظهر بما يدع مجالا للشك، محاولة إسرائيل تقسيم المكان وهو ما ينذر بكثير من التصعيد والدماء وهو ما تتحمل مسئوليته إسرائيل".

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم والإسراع لمواجهة هذه الانتهاكات في ضوء صلاحياته، كما دعا كل القوى المحبة للسلام لتعاون وتضافر الجهود وعدم استفزاز لمشاعر المسلمين".

دعا كافة الدول العربية والإسلامية للتوحد اقتصاديا وسياسيا، مضيفا :" هذه المشاهد البغيضة و المستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر العنف والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية.

وحمل رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، السلطة القائمة بالاحتلال مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي يقيد من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين وضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد لتلك الاعتداءات".