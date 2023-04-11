شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 6 طلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة مقدمة من النائبة اميرة ابو شقة ونواب اخرين، يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا وتشمل طلبات المناقشة ما يلى :

1- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة

2- طلب مناقشة ، عن سياسة الحكومة بشأن دعم العمالة غير المنتظمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة

3-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أصحاب الهمم في الوظائف إعمالا للقانون

4- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء

5-طلب مناقشة ، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مساحة في كل حي وقرية كمشتل لتوفير الشتلات والحد من التلوث

6-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأسمدة العضوية