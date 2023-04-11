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تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 6 طلبات

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة مقدمة من النائبة اميرة ابو شقة ونواب اخرين، يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا وتشمل طلبات المناقشة ما يلى :

 

1- طلب  مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أوائل  الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة

 

 2- طلب مناقشة ، عن سياسة الحكومة بشأن دعم العمالة غير المنتظمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة

 

 3-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أصحاب الهمم في الوظائف إعمالا للقانون

 

 4- طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء

 

 5-طلب مناقشة ، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مساحة في كل حي وقرية كمشتل لتوفير الشتلات والحد من التلوث

 

 6-طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأسمدة العضوية

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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