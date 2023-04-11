شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إعلام النواب": دراما المتحدة اتسقت مع خطط مواجهة الأفكار البالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استهدفت التفاعل مع خطط الوزارات المختلفة والتكامل معها لتلبية مستهدفات التنوير ومحاربة الأفكار البالية، إذ جاءت الأعمال لتتسق مع ما جاء فيها، وتجسيد قضايا تستوجب المعالجة والمواجهة، والتعريف بأهمية محاربتها مثل ختان الإناث والزواج المبكرة ووضع المرأة في الصعيد.

وأوضح أننا أصبحنا أمام دراما هادفة ومتنوعة بأشكال مختلفة، قائلا "كنا نشكو مسبقا من الأعمال المسيئة للمجتمع المصري، فاليوم نرى روحانيات وأعمال تاريخية ودينية وتجسيد لبطولات أبنائنا من رجال الشرطة والجيش، مؤكدا أن الإعلان نفسه أصبح هادف في الوعي ونشر القيم المجتمعية المطلوبة والرد على الأفكار المغلوطة.

وأشار إلى أن الأعمال الدرامية نجحت في فهم وترجمة القيمة الاجتماعية لشهر رمضان في المجتمع المصري، والتي تلتقي فيها الأسرة مع بعضها البعض للتجمع حول عمل فني، مؤكدا أنها بثت روح جديدة للمجال الإعلامي والفني لتمنح دفعة جديدة للصناعة.

وأشار إلى أنها لولا أعمالها على مدار السنوات لكانت انهارت الصناعة فالدراما كانت قد وصلت لحالة صعبة بينما اليوم نرى إرضاء لجميع الأذواق واحترام للشهر الفضيل، قائلا "المتحدة لم تكتفي بنشر أخبار ومضمون إعلامي فحسب.. بل عملت على معالجة الفكرة والتوعية في عمل درامي او منتج وثائقي، لنشر الوعي والثقافة والفكر البناء.. ولمسنا وجود تنوع فني بديع".