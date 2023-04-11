انت الان تتابع خبر دعوة برلمانية للإسراع في استكمال مقاعد التعيينات لحملة الشهادات والأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، لاستكمال جهوده وزيارته السابقة في متابعة ملف التعيينات وتوزيع المقبولين".



ودعا المندلاوي، إلى "متابعة باقي مقاعد التعيينات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، من خلال استكمال اجراءات المتقدمين للتعيين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم خلال الفترة السابقة، والاسراع في ظهور قوائم اسماؤهم مع مراعاة توزيعهم بشكل عادل وفقاً للتخصص والرقعة الجغرافية، واعادة النظر في مظلومية توزيع المتعينين حديثاً ومن بينهم خريجي الهندسة المعمارية".