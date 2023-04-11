انت الان تتابع خبر كمائن مُحكمة تطيح بـ5 ارهابيين في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب قيادة عمليات صلاح الدين والفرق السادسة والعاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".



وأضافت، ان "هذه الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط وتلكيف وجزيرة الرمادي ومنطقة عكركوف وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".