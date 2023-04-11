انت الان تتابع خبر حشود الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لثلاثه ايام تستمر المدينة القديمة في النجف الاشرف باستقبال الزوار لإحياء مناسبة استشهاد الإمام علي عليه السلام، حيث استنفرت إدارة العتبة العلوية كوادرها لتقديم الخدمات اللازمة للزائرين.

المواكب من جانبها نصبت سرادقاتها عند مداخل المدينة لتقديم الطعام والشراب للمعزين فيما انتشرت المفارز الطبية تحسبا لأي طارىء.

خمسه أطواق أمنية انتشرت في محيط مدينة النجف لتامين هذه الزيارة فيما توافد الزوار مبكرا والمتوقّع ان يصل عددهم إلى خمسة ملايين زائر.

