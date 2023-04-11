رسميا.. بايدن ينهي حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين وبشكل رسمي، حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أُعلنت بسبب فيروس كورونا المستجد، وجرى بموجبها على مدى أكثر من 3 سنوات توفير دعم استثنائي للنظام الصحي في بلد سجّل أكثر من مليون وفاة بسبب كوفيد-19.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن وقّع على قانون أقره الكونجرس في وقت سابق “ينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء كوفيد-19”.

ويضع القرار حدا للتمويلات السخية لاختبارات كوفيد واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى، في محاولة لتحرير أكبر اقتصاد في العالم من قبضة الوباء العالمي.