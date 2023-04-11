الملك سلمان وولي العهد يدعمان منصة إحسان بـ 70 مليون ريال

ياسر رشاد - القاهرة - دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تُقام للعام الثالث على التوالي.

اقرأ أيضًا.. طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

ويأتي انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري تزامنًا مع قرب دخول العشر الأواخر من رمضان، إذ تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 40 مليون ريال، فيما قدّم سمو ولي العهد تبرعًا بمبلغ 30 مليون ريال، ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، إبراهيم الحسيني، إن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع

مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، إذ تُعد منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.

ويشرف على منصة إحسان 12 جهة حكومية إضافة إلى لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى احكام الشريعة، ووصل إجمالي تبرعات المنصة إلى 3 مليارات و300 مليون ريال سعودي.