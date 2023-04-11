حريق يدمر عشرات المنازل في كوريا الجنوبية (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - فر مئات الكوريين الجنوبيين من حريق غابات نشب بسبب الرياح العاتية وهو ما أحرق أجزاء من مدينة ساحلية في شرق البلاد اليوم، الثلاثاء، وتدمير عشرات المنازل.

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وتم إرسال أكثر من 700 من رجال الإطفاء و300 سيارة لمكافحة الحريق الذي بدأ على جبل في الجزء الأوسط من جانج نونج، وفقًا لما ذكره حاكم مقاطعة جانج وون كيم جين تاي ووزارة الداخلية والسلامة.

كما دمر ما لا يقل عن 44 منزلًا وتم إجلاء أكثر من 300 ساكن إلى مرافق تشمل ساحة للتزلج على الجليد وصالة ألعاب رياضية للمدارس الإعدادية.

وقالت الوزارة إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو وفيات.

ولم يتضح على الفور كم من الوقت سيستغرق رجال الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب لأن الرياح

العاتية جعلت من الصعب نشر الطائرات.

وقال كيم خلال إفادة متلفزة إن رجال الإطفاء يقيمون حواجز مع التركيز على منع انتشار الحريق إلى مناطق أكثر كثافة سكانية في جانجنيونج.

وأظهرت صور رجال الإطفاء وهم يرشون المياه باتجاه المنازل والمباني المحترقة، وأظهرت ألسنة اللهب البرتقالية الكبيرة غابة الصنوبر بالقرب من فندق ومنتجع على شاطئ البحر.

وأصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعليمات للمسؤولين بنشر "جميع المعدات والأفراد المتاحين" لإخماد حرائق الغابات بسرعة وإجلاء السكان لمنع الخسائر في الأرواح.

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