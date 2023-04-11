المغرب.. وفاة شخصين خلال بحثهما عن المعادن الثمينة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد شخصان في المغرب نهاية مأساوية خلال بحثهم عن المعادن الثمينة، حيث أكدت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، العثور على جثتي شخصين مطمورتين تحت الأتربة إثر انهيار مغارة "تمكنانت".

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وتلقت السلطات إشعارًا من أحد الأشخاص مفاده أن شخصين من رفاقه قد سقطا، في المغارة المذكورة، حيث تجندت السلطات والمصالح من أجل التدخل الفوري واتخاذ التدابير الضرورية لإنقاذ المعنيين بالأمر اللذين وجدا جثتين هامدتين تحت الردم، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الشخصين المتوفيين كانا داخل المغارة

المذكورة ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، من أجل البحث عن المعادن الثمينة، وذلك قبل أن تنهار المغارة ذات التكوين الجيولوجي الهش بسبب عمليات الحفر التي بوشرت بداخلها.

وأبرز المصدر نفسه أنه تم فتح بحث بهذا الخصوص من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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