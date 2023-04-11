الأردن.. السيول تجرف آلية عسكرية على حدود إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - جرفت السيول مساء أمس الإثنين، آلية عسكرية لقوات حرس الحدود الأردنية أثناء دورية في منطقة وادي عربة على الحدود مع إسرائيل، حسب ما أفاد الجيش الأردني، مؤكدًا استمرار عمليات البحث والتفتيش للعثور عن مسئول الآلية.

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وصرح مصدر عسكري مسئول في قيادة الجيش الأردني بـ"أنه في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الإثنين، جرفت السيول آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربه أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضاف المصدر "أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسئول الآلية وسائقها".

وقال "إن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية

الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية، نظراً لصعوبة التضاريس، وغزارة الأمطار حيث قاموا بتمشيط المنطقة سيرًا على الأقدام".

وأسفرت عمليات البحث والتفتيش حتى الآن عن العثور على الآلية وسائقها.

وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة للعثور عن مسؤول الدورية، مشددًا على أنه سيقوم بنشر المعلومات حال ورودها أولًا بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض.

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