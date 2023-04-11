ترامب يحذر حاكم فلوريدا من الترشح للرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة - حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، على البقاء خارج السباق الرئاسي لعام 2024، محذرًا من أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تقسيم الحزب الجمهوري وإلحاق الضرر بوظيفة ديسانتيس كحاكم.

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وكتب ترامب في موقع تروث سوشيال "Truth Social": "رون ديسانتيس شاب لا يعمل بشكل جيد ضدي في استطلاعات الرأي بعبارة ملطفة، وإذا قرر الترشح للرئاسة فسيؤدي إلى إلحاق الضرر بالحزب الجمهوري وتقسيمه إلى حد ما وسوف يخسر تصويت ماغا MAGA العزيز والهائل، ولن يتمكن أبدًا من الترشح لمنصب الرئاسة بنجاح مرة أخرى. ولكن إذا ظل حاكم ولاية فلوريدا، وهو ما افترضه ناخبو فلوريدا، فستكون القصة مختلفة تمامًا.. ولكن من يدري؟".

وفي بيان صحافي أرسل في وقت لاحق الاثنين، استهدفت حملة ترامب ديسانتيس بشأن ما إذا كان سيؤيد تغيير قانون فلوريدا الذي يتطلب من نواب الولاية الاستقالة إذا كانوا يترشحون لمنصب فيدرالي، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأشارت حملة ترامب إلى قرار ديسانتيس الاستقالة من الكونغرس في عام 2018 أثناء الترشح لمنصب حاكم فلوريدا، مما يشير إلى أنه سيكون من النفاق بالنسبة له ألا يفعل الشيء نفسه هذه المرة.

ولم يعلن بعد ديسانتيس ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يدخل السباق في الأشهر المقبلة.

وبحسب مصادر "ذا هيل" الأمريكية فقد كان ديسانتيس يجمع الموظفين بهدوء كما عينت مجموعة مؤيدة خارجية لديسانتيس مؤخرًا العديد من الموظفين

الذين عملوا سابقًا مع الرئيس السابق ترمب في إدارته أو حملته. كما بدأ ديسانتيس السفر إلى ولايات التصويت المبكر في التقويم الأولي للحزب الجمهوري مثل آيوا وساوث كارولينا.

ويُنظر إلى ديسانتيس على نطاق واسع على أنه أكبر منافس محتمل لترامب، استنادًا إلى بيانات الاستطلاع.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي في ولايات فردية أن ديسانتيس يتقدم على ترامب، بما في ذلك في فلوريدا وجورجيا وأيوا. لكن استطلاعات الرأي الوطنية أظهرت أن ترامب يتفوق بشكل جيد على ديسانتيس وغيره من المنافسين المحتملين في ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي أن ترامب يحظى بتأييد بنسبة 54% بين الناخبين الأساسيين في الحزب الجمهوري بينما ديسانتيس هو أقرب مرشح بنسبة 24%.

ووجهت إلى ترامب الأسبوع الماضي 34 تهمة جنائية في مانهاتن بسبب تورطه المزعوم في مخطط لدفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام ستورمي دانيلز في الأسابيع التي سبقت انتخابات عام 2016 للتكتم على علاقة مزعومة.

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