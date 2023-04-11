انت الان تتابع خبر جويل ترد بقوة بعد وصفها بـ "الكافرة" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبرت جويل من خلال الفيديو، الذي نشرته عبر انستغرام، عن غضبها بتجاه بعض الاشخاص الذين ينتمون الى الدين الاسلامي ويتنمرون على المحتوى الذي تنشره، بالإضافة الى اتهامها بالكفر.

واضافت في حديثها ان الدين الاسلامي لا يمثل هؤلاء الاشخاص الذين يتحدثون بكراهية اذ قالت: "في قلة ادب من بعض الاشخاص يلي بسموا حالن مسلمين.. واكيد هني ما خصن بالدين.. ما فيكن تجوا تقولوا عني كافرة؟ ليه شو عملت وانا اصلا مش مسلمة".

وختمت جويل:"انتو بحد ذاتكن كفار.. لأنه هيدا منو الدين الإسلامي".