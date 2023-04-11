اخبار العالم

مجهولون يفتحون النار على محامي واصابة شخصين بحادث تصادم في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مجهولون يفتحون النار على محامي واصابة شخصين بحادث تصادم في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع بيك اب نيران فتحوا اسلحتهم باتجاه شخص يعمل محامي ضمن منطقة شارع فلسطين".

وأضاف أن "المحامي أصيب بجروح في منطقة الفخذ، فيما لاذ المسلحون بالفرار".


وفي سياق منفصل، أضاف المصدر، أن "شخصين يستقلون دراجات نارية أصيبا نتيجة اصطدامهم ببعضهم بالقرب من محطة وقود ابو اقلام في منطقة الكرادة ".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا