انت الان تتابع خبر مجهولون يفتحون النار على محامي واصابة شخصين بحادث تصادم في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع بيك اب نيران فتحوا اسلحتهم باتجاه شخص يعمل محامي ضمن منطقة شارع فلسطين".

وأضاف أن "المحامي أصيب بجروح في منطقة الفخذ، فيما لاذ المسلحون بالفرار".



وفي سياق منفصل، أضاف المصدر، أن "شخصين يستقلون دراجات نارية أصيبا نتيجة اصطدامهم ببعضهم بالقرب من محطة وقود ابو اقلام في منطقة الكرادة ".