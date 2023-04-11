شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تبحث زيادة زراعة النباتات الطبية والعطرية لإنتاج دواء آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود عبدالقوي، بشأن تراجع دور الجمعيات الزراعية في مجال الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم صغار الزراع.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء آمن.

فيما تستعرض لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الردود الواردة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التنمية المحلية، وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.