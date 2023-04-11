شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خارجية النواب" تناقش أزمات وحلول مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لعرض ما تم إنجازه من تطوير مكتب تصديقات محافظة بني سويف، وذلك بناءً على عرض سوف تقدمه النائبة سهام بشاي عضو اللجنة.

كما تستعرض اللجنة جميع الأزمات والحلول بشأن مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن النائب كريم درويش رئيس اللجنة قال إن ملف مكاتب تصديقات الخارجية يُعد من الملفات التي توليها اللجنة أهمية خاصة، وأن المواطن المصري على رأس أولوياتها في هذا الملف وأنها تسعى لإزالة أي معوقات تواجه المواطن بشأن هذا الملف، مشيدا بالإنجازات التي حققتها اللجنة بشأن مكاتب التصديقات في الفترة السابقة سواء بمحافظة البحيرة، أو محافظة الإسكندرية،والذي تم توفير موظف إضافي مكتب تصديقات سموحة، كما قامت المحافظة بتوفير 6 موظفين بنظام الانتداب وجاري الانتهاء من إجراءات النقل.

وأكد النائب كريم درويش أن اللجنة تتواصل مع الحكومة بشأن هذا الملف باستمرار، وتسعي لتعزيز مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، مضيفا :" نعمل جميع فى لجنة العلاقات الخارجية على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بشأن مكاتب التصديقات".