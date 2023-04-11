شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيم يدعو لتعزيز قدرات الردع.. لمواجهة "العدوان المسعور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز قدرات الردع العسكري في بلاده بطريقة "أكثر عملية وهجومية" بهدف مواجهة العدوان "المسعور" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم حضر الاثنين اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لبحث سبل "التصدي للتحركات التصعيدية للإمبرياليين الأمريكيين والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لشن حرب عدوانية".

وأمر كيم بتعزيز قدرات الردع في البلاد "بسرعة متزايدة" وبطريقة "أكثر عملية وهجومية".

وافتتحت بيونج يانج العام بموجة من اختبارات الأسلحة بينها حسب ما زعمت تجربة لغواصة مسيّرة قادرة على حمل سلاح نووي تحت الماء، إضافة إلى إطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت العام الماضي نفسها قوة نووية بشكل "لا رجوع فيه"، ما أنهى فعليا إمكانية إجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي.

وفي وقت سابق هذا العام، أمر كيم الجيش بتكثيف تدريباته استعدادا لـ "حرب حقيقية".

وردت واشنطن وسيول بتعزيز تعاونهما الدفاعي وإجراء مناورات عسكرية جوية مشتركة شملت طائرات متطورة وقاذفات استراتيجية.

وتعتبر كوريا الشمالية أن هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزوها، وقد وصفتها الثلاثاء بأنها "مسعورة" وتحاكي حربا شاملة ضد "بيونج يانج".