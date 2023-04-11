أول منصة عملاقة لطاقة الرياح في أعماق البحار (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت الصين من تركيب أول منصة ضخمة لإنتاج طاقة الرياح مخصصة لأعماق البحار، حيث تم وضع المنصة في مكانها باستخدام سفن ضخمة.

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وتظهر مشاهد الفيديو قيام 3 سفن ضخمة بجرّ المحاور الثلاثة الخاصة بتثبيت المنصة بالأرض في أعماق البحر، عن طريق سلاسل ضخمة مرتبطة بثلاثة أعمدة تحيط بالعمود المركزي.

وأبحرت المنصة الضخمة قبل أيام، من مدينة تشوهاي جنوبي البلاد إلى مقاطعة هاينان الواقعة أقصى جنوبي البلاد لتركيبها، بحسب شبكة

تلفزيون الصين.

وتحمل المنصة اسم "قوانلان"، ويبلغ ارتفاعها نحو 35 مترا، وتزن نحو 4000 طن. وتستطيع تزويد حقول النفط البحرية المجاورة بالطاقة عبر الكابلات البحرية.

وقامت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، بتمويل وبناء هذه المنصة التي تم تركيبها على بعد 136 كيلومترا من مدينة ونتشانغ الساحلية في المقاطعة، بقدرة مركبة تبلغ 7.25 ميغاواط.