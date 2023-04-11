البيت الأبيض يعلق على واقعة الوثائق المسربة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن التسريب الضخم لوثائق سرية من البنتاغون، لم يتم الكشف عن أسبابه بعد.

وأكد كيربي أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يحاولون فهم كيفية حدوث هذا الانتهاك الأمني. وأوضح كيربي أن بعض الوثائق المنشورة على الإنترنت قد تم تعديلها، مما يشير إلى أن الوضع لا يزال غامضاً وتحتاج الأمور إلى مزيد من البحث والتحقق.

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التسريبات السرية تتضمن معلومات عن الجيش الاوكراني

كما أشار إلى أن هذه الوثائق السرية لا ينبغي أن تصل إلى العامة، وأنه يجب التأكد من صحتها قبل نشرها. ويتضمن التسريب وثائق تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها، مما يزيد من حساسية هذا الانتهاك الأمني.

الحكومة الأوكرانية تهرب من التعليق

من جانبها، أكدت الحكومة الأوكرانية أنها لا تتدخل في التحقيق الأمريكي، وأنها لا تعلم بأي تفاصيل حول تسرب

الوثائق السرية. وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الحكومة الأوكرانية إنهم "لا يمكنهم التعليق على هذه الأنباء"، مشيراً إلى أن "أي تحقيق في هذا الموضوع يتعلق بأمريكا، وليس لنا علاقة به".

وتشير التقارير إلى أن هذه الوثائق السرية قد تسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي الأمريكي، وقد يكون لها تأثير على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وتعد هذه الوثائق الأخيرة هي الأكبر من نوعها التي تسربت من وزارة الدفاع الأمريكية، وتأتي في ظل توترات كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي تشهد تصعيداً في الفترة الأخيرة.