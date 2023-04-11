مقتل عامل إغاثة باضطرابات إثيوبيا

لقي عاملا إغاثة يعملان مع خدمات الإغاثة مصرعهما في منطقة أمهرة الإثيوبية، حسبما ذكرت منظمة الإغاثة الإثيوبية، وسط موجة من الاضطرابات المدنية المرتبطة بقرار الحكومة بحل قوات الأمن في 11 ولاية اتحادية في البلاد. وضمهم إلى القوات الفيدرالية.

وقالت وكالة الإغاثة الكاثوليكية في بيان، إن تشول تونجيك، مدير الأمن، والسائق أماري كنديا، قتلا بالرصاص أثناء عودتهما إلى العاصمة أديس أبابا.

وبينت أن تفاصيل عمليات القتل غير معروفة. لكن ثلاثة مسؤولين في المجال الإنساني، قالوا إن عمليات القتل وقعت بالقرب من بلدة كوبو، مسرح القتال بين الجيش الاتحادي وقوات منطقة أمهرة.

واجتاحت الاحتجاجات والمعارك بالأسلحة عدة بلدات في أمهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع واستمرت في بعض الأماكن بحسب سكان.