الجيش الصيني متأهب لساعة إعلان ضم تايوان

أعلن الجيش الصيني أنه «مستعد للقتال» بعد إكمال ثلاثة أيام من التدريبات القتالية واسعة النطاق حول تايوان، التي تحاكي إغلاق الجزيرة ردًا على رحلة الرئيس التايواني إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الصيني في وقت سابق، إن «دوريات الاستعداد القتالي» المسماة السيف المشترك كان الهدف منها تحذير تايوان التي ترغب بالحكم الذاتي، وترفض الصين ذلك لأنها تابعة لها. التدخل الأجنبي

وبينت الصين: «أن قوات المسرح جاهزة للقتال في جميع الأوقات وفي أي وقت لتحطيم بحزم أي شكل من أشكال» استقلال تايوان «ومحاولات التدخل الأجنبي».

وكانت التدريبات مماثلة للتدريبات التي أجرتها الصين في أغسطس الماضي، عندما شنت ضربات صاروخية على أهداف في البحار حول تايوان ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، لكنها كانت أصغر وأقل اضطرابًا.

تخويف وعرقلة

ويقول الخبراء العسكريون، إن التدريبات الصينية كانت بمثابة تخويف وفرصة للقوات الصينية لممارسة إغلاق تايوان بعرقلة حركة المرور البحرية والجوية، وهو خيار استراتيجي مهم قد يسعى إليه الجيش الصيني في حالة استخدامه للقوة العسكرية للاستيلاء على تايوان.

وتأتي الإجراءات الصينية في أعقاب المهمة الدقيقة التي قام بها الرئيس تساي إنغ وين لدعم التحالفات الدبلوماسية المتناقصة لتايوان في أمريكا الوسطى وتعزيز دعمها للولايات المتحدة، وهي رحلة توجت باجتماع حساس مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

كما التقى وفد من الكونجرس الأمريكي مع تساي في عطلة نهاية الأسبوع في تايوان بعد عودتها.

وردت الصين على الفور على اجتماع مكارثي بفرض حظر سفر وعقوبات مالية على أولئك المرتبطين برحلة تساي للولايات المتحدة وبزيادة النشاط العسكري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

التفاعلات الدبلوماسية

وذكر كو يو جين، خبير دراسات الدفاع ومدير معهد أبحاث السياسة الوطنية في تايوان: «تريد الصين استخدام أي زيادة في التفاعلات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتايوان كذريعة لتدريب جيشها».

وتقول بكين، إن الاتصال بين المسؤولين الأجانب والحكومة الديمقراطية للجزيرة يشجع التايوانيين الراغبين في الاستقلال الرسمي، وهي خطوة يقول الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إنها ستؤدي إلى حرب.

حيث انقسم الطرفان في عام 1949 بعد حرب أهلية، ويقول الحزب الشيوعي، إن الجزيرة مضطرة للانضمام إلى البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.

ضربات صاروخية

وبعد زيارة بيلوسي لتايوان، شنت الصين ضربات صاروخية على أهداف في البحار حول تايوان، بينما أرسلت أيضًا سفنًا حربية وطائرات حربية فوق الخط الأوسط لمضيق تايوان. كما أطلقت صواريخ فوق الجزيرة نفسها التي هبطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، في تصعيد كبير.

وعطلت التدريبات بالذخيرة الحية الرحلات الجوية والشحن في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا للتجارة العالمية. وقال كو إنه هذه المرة، استمرت حركة النقل البحري والبحري إلى حد كبير كالمعتاد.

وركزت التدريبات هذه المرة بشكل أكبر على القوة الجوية، حيث أبلغت تايوان عن أكثر من 200 رحلة جوية لطائرات حربية صينية في الأيام الثلاثة الماضية. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الحكومية نقلاً عن جيش التحرير الشعبي إن التدريبات «تحاكي الختم المشترك» لتايوان وكذلك «موجات من الضربات المحاكاة» على أهداف مهمة في الجزيرة.

مواجهه مفردة

وقال جيش التحرير الشعبي الصيني، إن حاملة طائراته من شاندونغ تشارك في التدريبات التي تطوق تايوان لأول مرة.

وأظهرت مقطع فيديو لطائرة مقاتلة تقلع من سطح السفينة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي Weibo.

وأشار هان جان مينج، الباحث في معهد الدفاع الوطني وأبحاث الأمن، إلى أن ظهور حاملة الطائرات شاندونغ في المحيط الهادئ يشير إلى أنه يمكن استخدامها لمنع الجيوش الأجنبية من القدوم لمساعدة تايوان.

واضاف: «في المستقبل، إذا كانت هناك مناورة عسكرية مماثلة، فسيتعين على تايوان مواجهتها بمفردها».

اشتدت المضايقات العسكرية الصينية لتايوان في السنوات الأخيرة مع إرسال طائرات أو سفن صوب الجزيرة بشكل شبه يومي، مع ارتفاع الأعداد كرد فعل على الأنشطة الحساسة.

ازداد النشاط العسكري بدرجة كبيرة منذ زيارة بيلوسي، حيث تحلق الطائرات المقاتلة الصينية لجيش التحرير الشعبي بانتظام فوق خط الحدود الأوسط.

يقول الخبراء، إن سفن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي تبحر بانتظام في المياه قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.

تم اكتشاف إجمالى 70 طائرة وعبرت نصفها المتوسط لمضيق تايوان

ومن بين الطائرات التي عبرت المتوسط ثماني طائرات مقاتلة من طراز J-16 وأربع مقاتلات من طراز J-1 وثماني مقاتلات Su-30 وطائرات استطلاع.

كما تتبعت تايوان طائرات مقاتلة من طراز J-15، مقترنة بحاملة طائرات شاندونغ.

أبلغت وزارة الدفاع التايوانية عن 91 رحلة جوية أخرى للقاذفات، إضافة إلى العديد من الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر وطائرات النقل العسكرية.

قالت تايوان إنها راقبت التحركات الصينية من خلال أنظمة الصواريخ الأرضية، وكذلك من خلال سفن البحرية الخاصة بها.