منع سفر المعتمرين اليمنيين بالسيارات الخاصة

وقالت الوزارة في تعميم لها حصلت «دوت الخليج» على نسخة منه، إن المنع جاء بناء على مذكرة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، المشرفة على ميناء الوديعة البري، وذلك بسبب عودة الازدحام إلى الميناء.
وطالبت هيئة تنظيم النقل في اليمن باستمرارية منع السيارات الخاصة لحين وضع آلية عمل مشتركة من الهيئة ووزارة الأوقاف تضمن إنهاء مشكلة الازدحام إلى الأبد باعتبارها أهم المشاكل التي يعانيها الميناء البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
من جانبه أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد عيضة شبيبه، أن هذا الإجراء مؤقت فقط بناء على طلب وزارة النقل اليمنية، وذلك من أجل الحد من الزحام في منفذ الوديعة، ولكي تتسهل عملية تفويج المعتمرين والزوار، نظرًا للإقبال الشديد على السفر للعمرة، وقد قمنا بإجراء مماثل وهو تنظيم تأشيرات العمرة ووضع «كوتة» أي توزيع وتحديد تأشيرات عمرة للوكالات بسقف محدد من شأنها التخفيف أيضًا من الزحام.
ومن المعلوم أن هذا إجراء داخلي يمني بحت داخل الأراضي اليمنية.
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