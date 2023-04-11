الصحفيون في تونس يرفضون قيود البرلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين احتجاجها أمس ضد قرار رئاسة البرلمان الجديد حظر حضور ممثلي وسائل الإعلام الخاصة والدولية، في أول جلسة عامة له مخصصة لمناقشة نظامه الداخلي والتصويت عليه. وقالت رئاسة المجلس، إنه سيجري تأمين النقل التلفزيوني المباشر عبر التلفاز الوطني التونسي، وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس، والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط. وردت النقابة، بأن القرار «يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس». ودعت الصحفيين إلى مقاطعة الجلسة، وعدم نشر أخبار تتعلق بها، وتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر البرلمان.

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