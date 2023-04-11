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مقتل 9 أشخاص في انفجار لغم أرضي بسوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل 9 على الأقل من عمال جمع فطر الكمأة في سوريا التي مزقتها الحرب، بعدما اصطدمت سيارتهم بلغم أرضي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأصيب 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع في محافظة دير الزور بشرق البلاد.

وقال المرصد «قتل نحو 139 مدنيا في انفجارات ألغام أرضية في سوريا، من بينهم 30 طفلا».

ويعد عمال جمع الكمأة في سوريا بشكل خاص عرضة للوقوع ضحايا الألغام الأرضية إضافة إلى هجمات من جانب متطرفي تنظيم داعش، وفقا للمرصد في تقرير أمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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