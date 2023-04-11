مقتل 9 أشخاص في انفجار لغم أرضي بسوريا

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وأصيب 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع في محافظة دير الزور بشرق البلاد.
وقال المرصد «قتل نحو 139 مدنيا في انفجارات ألغام أرضية في سوريا، من بينهم 30 طفلا».
ويعد عمال جمع الكمأة في سوريا بشكل خاص عرضة للوقوع ضحايا الألغام الأرضية إضافة إلى هجمات من جانب متطرفي تنظيم داعش، وفقا للمرصد في تقرير أمس.
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