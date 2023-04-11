شكرا لقرائتكم خبر مقعدان للمرأة في رابع حكومة كويتية خلال 8 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد الحكومة الجديدة الرابعة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال 8 شهور، بعد أن ترأس أول حكومة مطلع أغسطس الماضي، ثم ثاني حكومة في 5 أكتوبر من العام نفسه والتي استقالت في اليوم التالي، ليشكل الحكومة الثالثة في 16 من الشهر نفسه، قبل أن تقدم استقالتها في 23 يناير الماضي، ليشكل الحكومة الرابعة أمس الأول بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة 5 مارس الماضي. وتضم الحكومة الجديدة 14 وزيرا بينهم 6 جدد، وأعيد هيكلة بعض الوزارات، واحتفظت د. أماني بوقماز وزيرة الأشغال العامة ومي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة بحقيبتيهما الوزاريتين، فيما خرج من تشكيلة الحكومة الحالية 6 وزراء كانوا هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير البلدية عبدالعزيز المعجل، وزيرة التجارة والصناعة مازن الناهض، وزير الإسكان عمار العجمي، ووزير العدل والأوقاف عبدالعزيز الماجد. ويتوقع أن تشكل الحكومة الجديدة خطوة هامة على طريق تجاوز الأزمة، بسبب التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، حيث شهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر الماضي، عقب حل المجلس، وتشكيل برلمان جديد، دخل هو الآخر في أزمة مع الحكومة، أفضت إلى تقديم استقالتها في 23 يناير الماضي، وقضت المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي، ببطلان المجلس المنتخب العام الماضي، وترتب على حكم المحكمة الدستورية، من أبرزها إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقعدان للمرأة في رابع حكومة كويتية خلال 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.