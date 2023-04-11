شكرا لقرائتكم خبر مقعدان للمرأة في رابع حكومة كويتية خلال 8 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظت المرأة بمقعدين في الوزارة الجديدة التي أعلنت الكويت تشكيلها بمرسوم صادر من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمقتضى الأمر الذي أصدره أمير الكويت بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته.

وتعد الحكومة الجديدة الرابعة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال 8 شهور، بعد أن ترأس أول حكومة مطلع أغسطس الماضي، ثم ثاني حكومة في 5 أكتوبر من العام نفسه والتي استقالت في اليوم التالي، ليشكل الحكومة الثالثة في 16 من الشهر نفسه، قبل أن تقدم استقالتها في 23 يناير الماضي، ليشكل الحكومة الرابعة أمس الأول بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة 5 مارس الماضي. وتضم الحكومة الجديدة 14 وزيرا بينهم 6 جدد، وأعيد هيكلة بعض الوزارات، واحتفظت د. أماني بوقماز وزيرة الأشغال العامة ومي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة بحقيبتيهما الوزاريتين، فيما خرج من تشكيلة الحكومة الحالية 6 وزراء كانوا هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير البلدية عبدالعزيز المعجل، وزيرة التجارة والصناعة مازن الناهض، وزير الإسكان عمار العجمي، ووزير العدل والأوقاف عبدالعزيز الماجد. ويتوقع أن تشكل الحكومة الجديدة خطوة هامة على طريق تجاوز الأزمة، بسبب التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، حيث شهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر الماضي، عقب حل المجلس، وتشكيل برلمان جديد، دخل هو الآخر في أزمة مع الحكومة، أفضت إلى تقديم استقالتها في 23 يناير الماضي، وقضت المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي، ببطلان المجلس المنتخب العام الماضي، وترتب على حكم المحكمة الدستورية، من أبرزها إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.