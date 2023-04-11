العراق: لا ضربات جوية للتحالف الدولي ضد داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس عدم وجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد داعش في البلاد حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي قوله «إن عصابات داعش الإرهابية، تعاني من ضغط كبير من قبل القوات الأمنية»، مبينا أن الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع خلية الاستهداف قام بتجريد العصابات من القدرات المادية أو الإدارية وحتى القتالية.

وأضاف «تمكنا من مطاردة العصابات وضرب أعقد المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها»، مشيرا إلى أن العصابات الإرهابية ما زالت تحاول إعادة نشاطها في بعض المناطق، إلا أن ضغط القوات الأمنية حرمه من التواجد أو القيام بأي عملية».

وأكد، أن جميع العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية تتم عبر سلاح القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طائرات F16 وL159، ولا توجد للتحالف الدولي أي ضربات حاليا»، لافتا إلى أن «طائرات T50 ستدخل الخدمة قريبا، لاسيما أنها تحمل إمكانيات وقدرات عاليتين.

وكانت العراق أعلنت أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بصلاح الدين، وقالت «إن قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين».

وأضافت أن القوات شرعت بتفتيش ودهم مناطق البو حماش وتل حسين والمالح والراجحيات، لافتة إلى أن هذه العملية تأتي تزامنا مع شهر رمضان المبارك وضمن الخطة الأمنية لهذا الشهر ولمنع أي تسلل للإرهابيين.