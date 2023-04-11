شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الإعلام الباكستانية: خان لم ينجح في تبرير أفعاله الشريرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجمت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب رئيس حزب حركة إنصاف، عمران خان، بعد أن أصدر ورقة ينتقد فيها سياسات الحكومة الحالية، قائلة لا يمكنه أن يبرر أفعاله الشريرة بما في ذلك الفساد وعدم الكفاءة بأن يصدر ببساطة ورقة بيضاء.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» للأنباء عن الوزيرة قولها ردا على تصريحات رئيس الوزراء السابق، «إنه سواء أصدر ورقة بيضاء أو حمراء أو صفراء، لا يمكن أن يساعد شيء عمران خان في التستر على فساده وعدم كفاءته، إلى جانب انتهاكه للدستور خلال فترة حكومته».

وقالت «إن التحالف الحاكم هو الذي بذل جهودا متناغمة من أجل انتشال البلاد من الأزمات الاقتصادية، التي تسببت فيها حكومة عمران خان السابقة، وإن الشخص الذي دفع البلاد إلى حافة العجز عن السداد، أصدر ورقة بيضاء لم يذكر فيها الديون المتراكمة في قطاع الطاقة، التي قفزت إلى 2400 مليار روبية (8.42 مليار دولار) من 1100 مليار روبية (3.86 مليارات دولار) خلال فترة حكومته.

وقالت مريم «إن عمران خان لم يجرؤ على ذكر السياسات الخاطئة لحكومته التي نتج عنها زيادات ضخمة في أسعار القمح والسكر التي ارتفعت إلى 100 روبية من 35 للكيلو و120 روبية من 52 للكيلو على التوالي.

ووفقا لقناة «جيو نيوز» الباكستانية، أصدر حزب حركة إنصاف الباكستاني، الحزب الحاكم السابق، «ورقة بيضاء» بشأن ما وصفه بـ «فترة سوداء مدتها عام» للحكومة التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الباكستانية.