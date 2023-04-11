شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية لا تستجيب لاتصالات جارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية «إن كوريا الشمالية لم ترد على الاتصالات الصباحية اليومية من كوريا الجنوبية عبر الخط العسكري الساخن بين الكوريتين».

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية لم ترد على الاتصال الصباحي الروتيني، بعد أن توقفت عن الرد على الاتصالات من الجنوب من الجمعة الماضي، وفقا للوزارة، ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ومن المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يوميا، مرة في التاسعة صباحا ومرة في الخامسة مساء، عبر خطوط الاتصال المشتركة بينهما.