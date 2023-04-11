كوريا الشمالية لا تستجيب لاتصالات جارتها

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وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية لم ترد على الاتصال الصباحي الروتيني، بعد أن توقفت عن الرد على الاتصالات من الجنوب من الجمعة الماضي، وفقا للوزارة، ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع.
ومن المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يوميا، مرة في التاسعة صباحا ومرة في الخامسة مساء، عبر خطوط الاتصال المشتركة بينهما.
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