فوز 316 امرأة في المحليات باليابان

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وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ1153 مقعدا من أصل 2260 مقعدا في الانتخابات، التي أجريت كجزء من الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة، وهو ما يمثل نسبة 51 % من المقاعد، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
وظلت نسبة مقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي أقل من 50 % منذ الانتخابات المحلية الموحدة في عام 1995.
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