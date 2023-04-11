فوز 316 امرأة في المحليات باليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت 316 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في 41 من أصل 47 محافظة في اليابان أمس الأحد، وهو رقم قياسي من المقاعد، حيث بلغ 14% من إجمالي جميع الفائزين.

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ1153 مقعدا من أصل 2260 مقعدا في الانتخابات، التي أجريت كجزء من الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة، وهو ما يمثل نسبة 51 % من المقاعد، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وظلت نسبة مقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي أقل من 50 % منذ الانتخابات المحلية الموحدة في عام 1995.