نتنياهو يتراجع عن قرار إقالة وزير الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - أدت الضغوط الشديدة التي تعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العديد من الجهات الداخلية والخارجية، بسبب خطته في تغير نظام القضاء الإسرائيلي، إلى التراجع عن قراره في اقالة وزير الدفاع الإسرائيلي.

وتراجع نتنياهو الاثنين عن قرار إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. وجاء قرار نتنياهو بعدما شدد على أهمية استعادة قدرة الردع الإسرائيلية والتصدي لكل العمليات التي تستهدف أمن الدولة.

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ومع ذلك، فإن هذا القرار أثار احتجاجات المعارضة التي قادها يائير لبيد، والتي نددت بفشل حكومة نتنياهو في حماية إسرائيل من الهجمات. وبعد إلقاء نتنياهو لكلمته التلفزيونية، تم تنظيم نزول عفوي إلى شارع كابلان في تل أبيب من قبل المعارضة، وفقًا لتقرير من القناة 12 الإسرائيلية.

المحتجون يطالبون برحيل حكومة نتنياهو

وقام المحتجون بغلق الطرق الرئيسية والجسور وإشعال الشموع في ساحات الشوارع، مطالبين برحيل حكومة نتنياهو وانتخابات مبكرة. وتأتي هذه التظاهرات في ظل انتشار جائحة كورونا والقيود المفروضة على التجمعات العامة، ما يثير

مخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

حماس ترد على انتهاكات جيوش الاحتلال

وتتزامن هذه الأحداث مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث قامت حركة حماس بإطلاق العشرات من الصواريخ على مدن إسرائيلية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والجنود الإسرائيليين. وتجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا كبيرة من داخل إسرائيل وخارجها، بسبب سياساتها وممارساتها الحادة ضد الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى مزيد من العنف والتوترات في المنطقة، وتعرض إسرائيل لخطر الهجمات الإرهابية