خفر السواحل الإيطالي يحاول إنقاذ 1200 مهاجر في البحر

ياسر رشاد - القاهرة - قال خفر السواحل الإيطالي اليوم الاثنين إنه ينفذ عمليات لإنقاذ زورقين يقلان ما مجموعه 1200 شخص، بعد زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا في مطلع الأسبوع.

وكان أحد القاربين، ويقل 400 شخص قبالة ساحل كالابريا بجنوب إيطاليا، قد شوهد في السابق في مياه مالطا الإقليمية.

استنفار خفر السواحل الإيطالية بسبب قارب يحمل 400 مهاجر

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية التي حددت موقع قارب الصيد بإحدى طائراتها، إن إحدى السفن التجارية في المنطقة زودت القارب بالوقود والمياه، لكن السلطات المالطية أمرتها بعدم إنقاذ القارب.

وفي ساعة مبكرة من يوم الأحد، قالت خدمة الدعم (ألارم فون) إن السفينة، التي غادرت طبرق في ليبيا، كانت تجنح وتتسرب إليها المياه.

ولم ترد السلطات المالطية على عدة طلبات للتعليق.

كانت عملية الإنقاذ الأخرى التي قام بها خفر السواحل الإيطالي اليوم الاثنين لمساعدة قارب صيد يحمل 800 شخص على بعد 120 ميلا جنوب شرقي سيراكوزا في صقلية.

وقالت في بيان إن هذه العملية معقدة بسبب عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن الأمر سيستغرق ساعات لإكمال العمليتين الجاريتين بسبب الظروف الصعبة، ومنها المسافة الطويلة من الساحل.

وأضافت أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ، قبل هاتين العمليتين، زهاء 2000 مهاجر منذ يوم الجمعة.