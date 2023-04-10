هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - وقع هجوم صاروخي قاعدة أمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا، وقالت وسائل إعلام روسية: "إن سلسلة انفجارات عنيفة دوت داخل أحد أكبر القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور".

قالت مصادر محلية: "إن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو، بعد استهدافها مساء اليوم الإثنين من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ".

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أكدت المصادر أن تحليقًا مكثفًا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالحقل الغازي الذي يهيمن عليه الجيش الأمريكي، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مواقع اشتعال النيران داخل القاعدة.

بالتزامن، قامت دوريات من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في تنظيم «قسد» بإغلاق جميع الطرق في المنطقة.

يعد حقل كونيكو للغاز الطبيعي أحد أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية، ويحظى بحراسة مشددة

من قبلها.

يوجد فوق الحقل منطاد حراري تابع للقوات الأمريكية لمراقبة التحركات في المنطقة المحيطة.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات التحالف الدولي، المتمركزة في قاعدة حقل كونيكو للغاز أسقطت طائرة مسيرة يرجح أنها للميليشيات الإيرانية، إذْ سقطت في قرية الطابية بريف دير الزور الشرقي.

في سياق ذلك، حلق منطاد تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية.

يأتي ذلك، في ظل الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة من استهدافات بين الميليشيات الإيرانية والتحالف الدولي وحالة التأهب من قبل قوات التحالف الدولي.