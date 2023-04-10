السفير السعودي آل جابر في صنعاء لتثبيت الهدنة وإنهاء حرب اليمن

استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، زار سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر صنعاء بحضور وفد من سلطنة عمان، وذلك بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر": وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.