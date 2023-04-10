السفير السعودي آل جابر في صنعاء لتثبيت الهدنة وإنهاء حرب اليمن

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر": وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.
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