انت الان تتابع خبر في سوريا.. إسرائيل تعلن ضرب أهداف إيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح نتنياهو بأنه "إذا استمر إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه إسرائيل ستدفع دمشق ثمنا باهظا".

وأفاد بأن "إسرائيل ترزح تحت هجوم إرهابي كبير"، وأنه خلال ولايته "سيعيد الأمن والهدوء".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تل أبيب جاهزة لتنفيذ لعمليات كبرى في كافة الجبهات إن اقتضى الأمر".



وأوضح نتنياهو في كلمته أن "إسرائيل لن تسمح بأن تجهز حركة حماس بنية تحتية في لبنان".