انت الان تتابع خبر بعد مواجهة مسلحة.. إحباط محاولة لإدخال (30) كغم مخدرات إلى البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجهاز ورد لـ الخليج 365، أنه "في إطار عملياته النوعية ضد تجار ومهربي المخدرات وتضييق الخناق عليهم تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة واستناداً لمعلومات إستخبارية دقيقة من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم (20) كغم من مادة الكريستال و (10) كغم من الحشيشة".وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط تمت بعد استحصال الموافقات القضائية ونتيجة للمتابعة الميدانية وأثناء محاولة تجار يستقلون عجلتين محملتين بالمخدرات إدخالها وتوزيعها في المحافظة اشتبكت مفرزة من جهازنا معهم ودفعتهم إلى ترك المواد المخدرة واللوذ بالفرار نتيجة لتبادل إطلاق النيران".

وبين، أنه "تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".

