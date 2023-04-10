شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "إعلام النواب" تناقش استثمار الآثار فى الإعلانات والأفلام لتحقيق عائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر، بشأن عدم وجود خطة واضحة للمجلس الأعلى للآثار للاستغلال الاستثماري للآثار في الإعلانات والأفلام وغيرها بما يحقق عائد لقطاع الآثار.

فيما تناقش لجنة النقل والمواصلات، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد حمدي عبدالحليم، بشأن الحاجة إلى تنفيذ نزلة من محور قويسنا على طريق الحرية (عند مزلقان قويسنا على طريق الحرية المؤدى إلى طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي)

كما تناقش طلب النائب النائب أحمد حجازي، بشأن إصدار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي القرار رقم 4237 لسنة 2022 بتحديد مقابل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أتوبيسات الرحلات في حين أن التجديد لسيارات الرحلات موقوف بمحافظة المنوفية منذ عام 2017.

وتناقش أيضا طلب النائبة هيام الطباخ، بشأن الحاجة إلى توفير قطارات بمواعيد مناسبة لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ من مدينة مطوبس مروراً بمركز دسوق ومركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

فيما تتابع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير أعمــال اللجنـــة.