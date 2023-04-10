بايدن يعلن رسميًا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في 2024، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية.

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جاء هذا الإعلان ليحسم ما تردد خلال الأيام الماضية في أوساط الديمقراطيين بشأن ترشح بايدن من عدمه، وذلك في

ظل كونه أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق "80 عامًا"، بجانب انخفاض مستوى قبوله شعبيًا إلى حدود الـ40%.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الديمقراطيين يريدون من الحزب ترشيح شخص آخر.

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