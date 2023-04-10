انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية السعودية التركية

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وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وتركيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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