انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية السعودية التركية

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، أمس، نائب وزير خارجية تركيا السفير بوراك أكتشبار، والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وتركيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.