هذه المرة عبر مدريد.. مبابي يثير غضب مسؤولي باريس

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فإن ممثلي مبابي اتصلوا بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، للتواصل معه حول إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي أبلغ بالفعل المقربين منه أنه لا يزال يفكر في ارتداء قميص ريال مدريد، وهو ما ممثل قلقاً لمسؤولي باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء عقده مع البي سي جي في صيف 2024.



وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت إلى أن الريال لن يفكر في التعاقد مع مبابي إلا لو كانت هي رغبة اللاعب نفسه، ويقدم بعض الدلائل التي تؤكد تمسكه بالانتقال إلى الميرنغي بعدما جدد عقده مع باريس، وغير رأيه بشأن الانتقال إلى صفوف الريال في الصيف الماضي.

وقبل 4 أيام، أحرج كيليان مبابي، إدارة ناديه ببيان صادم، بسبب الفيديو الترويجي الذي نشره باريس استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، إذ قال "لا أتفق مع سياق الفيديو المنشور، ولهذا السبب أنا أقاتل من أجل حقوق الصور الفردية".

وظهر النجم الفرنسي بمفرده في مقطع فيديو ترويجي بمناسبة البدء في بيع التذاكر الموسمية للجماهير، مما أثار انتباه وسائل الإعلام الفرنسية.

