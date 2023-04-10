انت الان تتابع خبر ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب: "بهذا الطريق الذي تسلكه الولايات المتحدة سنجد أنفسنا قريبا في حرب عالمية ثالثة وبدون ذخيرة".

وأشار إلى أن الطريقة الأفضل والوحيدة بالنسبة للولايات المتحدة "لحل المشكلة مع الصين" وجميع الصعوبات الأخرى هي التخلص من الرئيس جو بايدن".



وكتب ترامب على شبكة Truth Social الاجتماعية في وقت سابق... "الحرب العالمية الثالثة"، دون أي تعليق أو توضيح.