شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى يطالب بخطة لتوعية المواطن بترشيد استخدام المياه ومنع الهدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وضع استراتيجية لتوعية المواطنين بترشيد استخدام المياه لمنع إهدارها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، والمقدم من النائب سالم العكش.

وقال النائب أكمل نجاتي، تعقيبا على طلب المناقشة العامة: "موضوع مهم جدا، وأتساءل ما هى خطة وزارة الرى والموارد المائية نحو تنمية سيناء بالموارد المائية فى ظل الموارد المحدودة".

وتابع "نجاتي": "هناك قصور فى إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الري والموارد المائية لأنها مسئولة عن الوعى، ويجب أن يتم بجانب استراتيجية 2050 لترشيد المياه، وضع استراتيجية للتوعية للمواطنين فى ظل الهدر المائي بضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستخدام، ويجب التنسيق بين وزارة الري والوزارات المعنية، ووزارة البيئة لتحرير محاضر لمن يقومون بإسراف فى المياه، فلا يمكن نتكلم عن ترشيد مياه وهناك ناس ترش السيارات فى الشارع بالمياه ولا تحافظ على المياه من الهدر".