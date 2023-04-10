شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ" تتبنى ملف النهوض بمدينة رشيد سياحيا: كنز يحتاج لتضافر الجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، تبني اللجنة ملف النهوض بمدينة رشيد سياحياً، مشددا على أنها كنز يحتاج إلي تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة، وأنه سيتم التحدث مع وزير السياحة للقيام بزيارة إلي المدينة عقب عيد الفطر.

جاء ذلك خلال إجتماع ماقشت لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم الاثنين لاستعراض تقرير اللجنة بشأن زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والبحيرة (رشيد) في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن الترويج السياحي لهذة المدينة وتحويلها إلى متحف مفتوح.

وقال "مسلم" إن عدد الرحلات السياحية لرشيد، والتي أفاد المسؤولين بها خلال الزيارة، لا تتناسب مطلقا مع المقومات السياحية للمدينة، مشيراً إلي ضرورة إعادة تأهيل البنية الأساسيةفضلا عن تطوير الطرق، خاصة وأن المدينة في وضعها الوقت الحالي لا تصلح إلا زيارة اليوم الواحد.

وثمن "مسلم" الجهود التنموية الكبيرة في مدينة رشيد في ضوء ما تملكه من عراقه، معددا التوصيات الهامة التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية في ضوء زيارتها وفي مقدمتها تقديم كافه أوجه الدعم للمدينة، لاسيما وما تملكة من مقاومات، فضلا عن محاطبة وزارة الاوقاف لتطوير المساجد، خاصة المسجد المحلي المتوقف عن العمل منذ 2008، والانتهاء من كافة إجراءات تطوير المحافظة تمهيداً لتقديم ملف لليونسكو لتصبح علي قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو وتُصبح مفتحا مفتوحا.

ولفت "مسلم" إلي توصيات اللجنة البرلمانية في شأن رشيد يتضمن سرعه الانتهاء من ترميم المسجد الكبير، وفتح مزارات لاستقبال السائحين، لافتا إلي أن المسجد المحلي أثري وارتبط بوجدان الناس وهناك ارتباط وجداني كبير حتى ان الاهالي طالبوا اللجنة بسرعة الانتهاء من تطوير المسجد مشددا على ضرورة إنهاء هذا التطوير

ونوه "مسلم " إلي أنه تم وضع مدينة رشيد على خريطة البرامج السياحية بالفعل وهي خطوة جيدة.

وفي سياق متصل، أشار " مسلم" إلي تفاصيل الزيارة البرلمانية للاسكندرية والتي تفقدت خلالها عدد من المواقع السياحية المرشحة للقائمة العالمية للتراث التابعة لمنظمة اليونسكو بناء على اقتراح النائب ايهاب زكريا حيث تمت زيارة شارع النبي دانيال وعدد من الأماكن السياحية وزيارة ميناء الاسكندرية والمحطة السياحية وتفقد تطوير الميناء وتشغيل محطة سياحية ومركز تجاري وميناء لليخوت والمتحف اليوناني الروماني لتفقد أعمال الترميم مؤكدا أنه من أهم المتاحف في الإسكندرية

وفي رشيد، قامت اللجنة البرلمانية بزياره المسجد المحلي برشيد وقلعة قايتباي وعدد من المواقع السياحية والأثرية برشيد

وعرض الدكتور محمود مسلم توصيات اللجنة على الزيارة حيث أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالموانئ بالاسكندرية وتجهيزها سياحيا.

وعلي جانب اخر، واصلت اللجنة خلال اجتماعها الأول اليوم مناقشة الدراسة المحالة بشأن مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية بمصر والمقدم من النائبة سها سعيد، وذلك بحضور اللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات ومستشار وزير الطيران

واكد اللواء احمد منصور ان المطارات لديها الجاهزية لتأمين الرحلات لمسار العائلة المقدسة وتنفيذ ما يتطلب لإحياء مسار العائلة المقدسة