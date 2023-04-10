بيسكوف: للصين الحق الكامل في الرد على الأعمال الاستفزازية

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، إن روسيا الاتحادية شاهدة على الأعمال الاستفزازية التي يتم ارتكابها ضد الصين، ولكنها تملك كل الحق في الرد .

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وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لقد شهدنا وقوع أعمال متكررة استفزازية فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية، وبالطبع تملك الصين الحق السيادي في الرد على هذه الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك عن طريق إجراء مناورات عسكرية

بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، ويجب على الجميع احترام حق الصين تماما مثل الدول الأخرى، في مثل هذه الأعمال.وكانت الصين قد بدأت تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان في رسالة "تحذير صارمة موجهة للقوات الانفصالية، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.