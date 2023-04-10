وفد سعودي يصل إيران لبحث إعادة فتح سفارة المملكة

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وفد حكومي سعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين، في إطار مسعى الدولتين لإعادة التقارب.

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وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية السعودية أن الوفد ناقش إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وقنصلية سعودية في مدينة مشهد بشمال شرق إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الجانبين ناقشا إعادة فتح البعثات

الدبلوماسية في المدينتين.

ويشار إلى أنه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين خلال الأعوام الأخيرة.

وكان وزيرا خارجية الدولتين قد التقيا يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ أكثر من سبعة أعوام .

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