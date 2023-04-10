مباحثات بين الصومال والصين حول تعزيز العلاقات بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اليوم الإثنين، مع السفير الصيني لدى الصومال في شنجشاو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التعاون في المجالات السياسية والأمنية والتنمية الاقتصادية والشؤون الإنسانية.

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وأعرب بري خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء

الصومالية صونا عن شكره وتقديره للحكومة الصينية على دعمها المستمر والمتواصل للصومال، حكومةً وشعبًا.بدوره، أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة الدعم المقدم للصومال في بناء الدولة وتعزيز التعاون.

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