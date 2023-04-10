محمد بن زايد يدعو رئيس مجلس القيادة اليمني للمشاركة في COP28

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.

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جاء ذلك في رسالة خطية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تسلمها سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية محمد حمد الزعابي، وتناولت أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورها وتنميتها.

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