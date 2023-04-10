شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مئات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أقدمت على اعتقال شاب فلسطيني من باحات المسجد الأقصى، وإخراج فتاة وأحد موظفي الأوقاف، بالتزامن مع استمرار عملية الاقتحام.

مئات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

وفي السياق ذاته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين، وعدد من حالات الاختناق بالغاز صباح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس، والتي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين.

